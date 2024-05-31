Европу захлестнут китайские электромобили: готовьтесь к масштабному наступлению

Китайские производители электромобилей готовятся к выходу на рынок Европы

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Китайские автопроизводители, такие как BYD, Chery и Great Wall Motor, готовятся к активному выходу на европейский рынок электромобилей, планируя запустить около 20 новых моделей в течение следующих пяти лет.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Столкнувшись с серьезной конкуренцией на внутреннем рынке, китайские компании теперь намерены завоевать Европу, используя разнообразные маркетинговые стратегии, включая спонсорство крупных спортивных мероприятий и расширение дилерских сетей.

Уже сейчас BYD планирует открыть 60 автосалонов в Великобритании к лету. В то время как китайские автомобили известны своими низкими ценами, в Европе они будут продаваться по конкурентоспособным ценам, предлагая множество стандартных функций, которые часто стоят дороже у западных производителей.

Китайские бренды активно изучают предпочтения европейских потребителей, чтобы обеспечить высокую безопасность, доступность запчастей и высокую стоимость при перепродаже, что особенно важно для лизинговых компаний.