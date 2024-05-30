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Судьбоносное голосование: Акционеры Tesla решат будущее Маска и компании 13 июня

Акционеры Tesla проголосуют по выплатам Маска и переносу юридического адреса

1:03
Авто

13 июня акционеры Tesla проголосуют за утверждение пакета выплат Илону Маску в размере $56 миллиардов, который ранее был отменен судьей Делавэра из-за неправомерного контроля Маска над процессом.

Акционеры Tesla проголосуют по выплатам Маска и переносу юридического адреса
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также будет решаться вопрос о переносе юридического адреса компании из Делавэра в Техас. Если акционеры отклонят оба предложения, это подтвердит решение суда о том, что выплаты Маска были чрезмерными, и станет серьезным поражением для совета директоров Tesla. Если акционеры поддержат выплаты Маска, это, вероятно, вызовет новый судебный процесс, особенно если Tesla переедет в Техас.

Судебные разбирательства могут затянуться на месяцы или годы, а если компания останется в Делавэре, суд все еще должен решить, сколько присудить юридической команде акционеров. Тем временем Маск уже пытается влиять на результаты голосования, что может быть нарушением корпоративного законодательства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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