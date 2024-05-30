Судьбоносное голосование: Акционеры Tesla решат будущее Маска и компании 13 июня

13 июня акционеры Tesla проголосуют за утверждение пакета выплат Илону Маску в размере $56 миллиардов, который ранее был отменен судьей Делавэра из-за неправомерного контроля Маска над процессом.
Также будет решаться вопрос о переносе юридического адреса компании из Делавэра в Техас. Если акционеры отклонят оба предложения, это подтвердит решение суда о том, что выплаты Маска были чрезмерными, и станет серьезным поражением для совета директоров Tesla. Если акционеры поддержат выплаты Маска, это, вероятно, вызовет новый судебный процесс, особенно если Tesla переедет в Техас.
Судебные разбирательства могут затянуться на месяцы или годы, а если компания останется в Делавэре, суд все еще должен решить, сколько присудить юридической команде акционеров. Тем временем Маск уже пытается влиять на результаты голосования, что может быть нарушением корпоративного законодательства.
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