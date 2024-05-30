Автоэксперт рассказал, почему тополиный пух опасен для двигателя автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр: тополиный пух может стать причиной поломки автомобиля

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Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр предупредил о возможных проблемах, вызванных попаданием тополиного пуха в двигатель автомобиля.

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Эксперт отметил, что основные проблемы возникают с радиатором охлаждения, особенно если он не был освобожден от пыли и грязи после зимы. Тополиный пух смешивается с грязью, образуя слой, который может затруднить функционирование системы охлаждения и вызвать перегрев двигателя.

"Пух смешивается с грязью, и вся эта масса превращается в сплошной "бетон", который затрудняет нормальное функционирование автомобиля, в частности, системы охлаждения. Из-за этого двигатель начинает сильно перегреваться", — сказал Хайцеэр.

Если перегрев не будет обнаружен вовремя, это может привести к поломке двигателя, требующей его ремонта или замены, пишет Газета.Ru.

Кроме того, тополиный пух может забить воздушный фильтр, что приведет к ухудшению пропускной способности воздуха и снижению мощности двигателя.

Во избежание этих проблем рекомендуется регулярно проверять и чистить радиатор охлаждения, а также обслуживать воздушный фильтр, заключил эксперт.