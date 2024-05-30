Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за сансевиерией: секреты цветения
Игорь Макаров стал гостем шоу Кудрявцевой и рассказал, что происходит в их семье
Рудковская посоветовала всем регулярно проверять здоровье после новости о Заворотнюк
В чём польза капусты кейл
HBSC: дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара
Стало известно, какие расцветки шерсти кошек приносят удачу в дом
Бри Ларсон посоветовала много тренироваться, чтобы сыграть супергероя
Путин подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками
Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов
Экономия и качество: как выбрать лучший автомобиль на вторичном рынке за 4-5 миллионов рублей

Автоэксперт Попов: за 4-5 млн на вторичке можно купить Tiguan и Touareg

1:55
Авто

Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью NewsInfo.Ru рассказал, какие автомобили можно приобрести на вторичном рынке при бюджете 4-5 миллионов рублей, чтобы не пожалеть о своём выборе.

Автоэксперт Попов: за 4-5 млн на вторичке можно купить Tiguan и Touareg
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"За 4-5 миллионов можно найти отличный автомобиль," — отметил Попов.

Эксперт привёл в пример продажу Nissan X-Trail с пробегом 65 тысяч километров через трейд-ин за 1,3 миллиона рублей.

Даже с учётом дополнительных затрат можно найти качественный иностранный кроссовер с небольшим пробегом за менее чем 2 миллиона рублей. Поэтому за 4-5 миллионов выбор становится ещё шире. Например, можно рассмотреть весь модельный ряд корейских производителей, включая крупные кроссоверы, такие как Outlander.

В этом бюджете доступен широкий спектр автомобилей, которые при умеренной эксплуатации будут служить долго.

Какие ещё марки можно рассматривать в этом ценовом сегменте на вторичном рынке?

В нынешней экономической ситуации Попов советует обратить внимание на новые китайские автомобили, так как они предлагают отличное соотношение цены и качества. Если же предпочтение отдаётся проверенным моделям, то можно рассмотреть Tiguan, Touareg, Outlander, а также модели от Citroen и Peugeot, такие как Peugeot 3008 и аналогичные модели от Citroen.

Также в этот бюджет вписываются Subaru WRX и Nissan Qashqai. При выборе автомобиля важно учитывать будущие расходы на его обслуживание и ремонт.

"Если предположить, что трейд-ин добавит сверху ещё 500 тысяч, то за менее чем 2 миллиона можно приобрести хороший иностранный кроссовер с небольшим пробегом и регулярным обслуживанием," — добавил Попов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов
Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов
Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста
В офисе Зеленского приказано ругать Байдена и Си Цзиньпина
РФ и Таиланд ведут переговоры о приеме карт "Мир"
Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне
От луковой мухи поможет зола и настойка полыни
Светофоры для верблюдов стали устанавливать в Китае
На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников