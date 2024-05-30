Экономия и качество: как выбрать лучший автомобиль на вторичном рынке за 4-5 миллионов рублей

Автоэксперт Попов: за 4-5 млн на вторичке можно купить Tiguan и Touareg

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Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью NewsInfo.Ru рассказал, какие автомобили можно приобрести на вторичном рынке при бюджете 4-5 миллионов рублей, чтобы не пожалеть о своём выборе.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"За 4-5 миллионов можно найти отличный автомобиль," — отметил Попов.

Эксперт привёл в пример продажу Nissan X-Trail с пробегом 65 тысяч километров через трейд-ин за 1,3 миллиона рублей.

Даже с учётом дополнительных затрат можно найти качественный иностранный кроссовер с небольшим пробегом за менее чем 2 миллиона рублей. Поэтому за 4-5 миллионов выбор становится ещё шире. Например, можно рассмотреть весь модельный ряд корейских производителей, включая крупные кроссоверы, такие как Outlander.

В этом бюджете доступен широкий спектр автомобилей, которые при умеренной эксплуатации будут служить долго.

Какие ещё марки можно рассматривать в этом ценовом сегменте на вторичном рынке?

В нынешней экономической ситуации Попов советует обратить внимание на новые китайские автомобили, так как они предлагают отличное соотношение цены и качества. Если же предпочтение отдаётся проверенным моделям, то можно рассмотреть Tiguan, Touareg, Outlander, а также модели от Citroen и Peugeot, такие как Peugeot 3008 и аналогичные модели от Citroen.

Также в этот бюджет вписываются Subaru WRX и Nissan Qashqai. При выборе автомобиля важно учитывать будущие расходы на его обслуживание и ремонт.

"Если предположить, что трейд-ин добавит сверху ещё 500 тысяч, то за менее чем 2 миллиона можно приобрести хороший иностранный кроссовер с небольшим пробегом и регулярным обслуживанием," — добавил Попов.