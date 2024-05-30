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Автоэксперт Кадаков рассказал, чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне

Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне

3:37
Авто

С недавних пор пользователи российских маркетплейсов получили возможность приобрести новый автомобиль в один клик. Как и любой другой товар из онлайн-магазина, автомобиль можно заказать с доставкой на дом вместе со всеми необходимыми документами, если адрес попадает в зону доставки. Изначально онлайн были доступны только китайские автомобили, но теперь на цифровом авторынке появились и отечественные модели.

Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако онлайн-продажа автомобилей вызывает множество вопросов, начиная от бюрократических, связанных с регистрацией и техническим обслуживанием, и заканчивая глобальными: зачем это вообще нужно?

Главный редактор автомобильного журнала "За рулем" Максим Кадаков отмечает, что "виртуальный автосалон" на маркетплейсах минимизирует взаимодействие между покупателем и дилером, позволяя первому сэкономить время на покупку автомобиля. Тем не менее, он считает, что широкое распространение такая форма продаж вряд ли получит. В интервью Общественной Службе Новостей Кадаков рассказал, что необходимо для роста онлайн-продаж автомобилей в России и чем отличается такая покупка от традиционной в автосалоне.

"Продажа автомобилей через маркетплейсы — это ещё один канал связи между продавцом и покупателем. Это просто дополнительная витрина, виртуальный автосалон", — говорит Кадаков.

Он также отметил, что скорость и удобство маркетплейсов — возможность заказать автомобиль, не выходя из дома, и выбрать доставку на удобный адрес — облегчают процесс покупки.

"Покупатель, выбрав и оплатив автомобиль, вступает во взаимоотношения с конкретным дилером, который доставляет машину и необходимые документы. Автомобиль — это предмет строгой отчетности, поэтому нельзя просто купить его как кастрюлю, нужно подписать договор и акт приёма-передачи, — объясняет эксперт. — Покупатель должен осмотреть машину и удостовериться, что это именно то, что он заказал. Все дальнейшие взаимодействия строятся так же, как при покупке в дилерском центре: гарантийное обслуживание и ТО можно проходить у любого официального дилера. В этом плане для покупателя ничего не меняется".

По словам Кадакова, продажа автомобилей на маркетплейсах — это лишь дополнительная возможность для россиян. Это может быть полезно, если человек уже знаком с моделью и не считает нужным предварительно её осматривать. Однако, эксперт считает, что массовыми такие продажи не станут: уверенных в своем выборе покупателей немного, а перспектива отправки крупной суммы денег без предварительного договора может многих отпугнуть.

"Продажи не будут огромными, но это ещё один шаг к уменьшению общения с дилером, когда покупатель хочет просто купить товар с минимальными затратами времени", — отмечает Кадаков.

"Многие думают, что покупка онлайн позволяет сэкономить. Но и здесь нужно считать. Дилер всё равно получает свою маржу, а эвакуатор, доставляющий машину, включён в стоимость. Маркетплейсы тоже работают за процент. Всё это — математика, и мы увидим, как это будет работать, — говорит Кадаков. — Если продажа через маркетплейсы будет решать главную задачу покупателя — купить товар дешевле, — то продажи пойдут. Например, если автомобиль стоимостью два миллиона рублей можно купить на 50 тысяч дешевле, это уже серьёзно влияет на решение покупателя".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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