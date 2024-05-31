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Продлеваем срок службы автомобиля с пленкой: что нужно знать, чтобы избежать проблем

Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при неправильной оклейке машины пленкой

1:34
Авто

Продлить срок службы автомобиля, оклеенного пленкой, можно, но необходимо соблюдать определенные правила при ее нанесении, чтобы избежать повреждения кузовных деталей. Об этом сообщил корреспонденту "Газета.Ru" руководитель направления кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при неправильной оклейке машины пленкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Если на металлических деталях кузова уже есть сколы или вмятины, ни один специалист или детейлинг-центр не сможет гарантировать качество работы. Мелкие повреждения, не защищенные должным образом, со временем приведут к коррозии и разрушению детали", — пояснил Кукарин.

Он также отметил, что на месте повреждения может образоваться пузырь из-за скопившегося под пленкой воздуха. В результате пленка начнет отклеиваться при мойке, во время дождя или под воздействием встречного ветра. Стоимость пленки, будь то дешевая виниловая или дорогая полиуретановая, в данном случае не имеет значения, итог будет одинаковым, подчеркнул эксперт.

Для предотвращения таких проблем, деталь со сколом необходимо сначала покрасить, стремясь к идеальному "заводскому" результату. Если сколов немного, более экономичным вариантом будет их покрытие краской с помощью специального аппликатора. Затем следует нанести тонкий слой разведенного лака, отшлифовать и обработать абразивом.

Однако, если сколов много, потребуется полноценная окраска элемента перед нанесением пленки, резюмировал Кукарин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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