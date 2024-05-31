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Почему китайские автомобили не оправдывают ожиданий: исследование отзывов владельцев

Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей

3:00
Авто

Многие автомобилисты, которые до последнего эксплуатировали автомобили, приобретенные задолго до запрета на поставки японских, немецких и корейских иномарок, вынуждены смириться и заменить свои старые машины на новые китайские авто.

Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Портал njcar.ru провел исследование отзывов новых владельцев китайских автомобилей и выявил, с какими трудностями они сталкиваются после расставания с любимыми машинами от популярных марок.

Автодилеры долгое время утверждали и продолжают утверждать, что автомобили из КНР теперь не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам, или почти не уступают. Однако для водителей, привыкших к немецкому комфорту и японской надежности, переход на китайские автомобили часто становится открытием новой автомобильной реальности.

Когда дело касается внешнего вида китайских автомобилей, всё просто: они выглядят так же или даже интереснее других. Но с эргономикой у китайских авто возникают серьезные проблемы. В первое время водителям приходится привыкать к неудобному расположению кнопок и управлению большинством функций через сенсорный экран.

Например, чтобы включить подогрев сидений или настроить климат-контроль, на многих китайских автомобилях нужно отвлекаться от дороги и искать соответствующий пункт меню, несколько раз нажимая на тачскрин.

Кроме того, в некоторых моделях рулевая колонка регулируется для людей низкого роста с короткими руками, что мешает комфортно усаживаться за руль водителям ростом выше 180 см. Сами кресла также не всегда удобны.

Большинство немецких автомобилей, особенно таких как Mercedes-Benz или Audi, предоставляют водителю чувство непревзойденной управляемости. Для китайских машин это не столь важно – их главная задача заключается в доставке из пункта "А" в пункт "Б".

Количество опций в китайских автомобилях – отдельная история. Они оснащены множеством электроники, которая часто начинает давать сбои. Появляющиеся на приборной панели ошибки, постоянно пищащие датчики ремней безопасности и парктроников стали обычным делом для китайского автопрома.

Еще одной проблемой для владельцев китайских автомобилей являются сложности с ремонтом. В России пока не так много механиков, хорошо разбирающихся в устройстве этих автомобилей и умеющих их чинить. Поэтому, если что-то ломается, приходится обращаться к официальному дилеру, где не всегда могут быстро и эффективно помочь.

Многие запчасти приходится заказывать и ждать месяцами, так как на складах в РФ имеется только минимальный перечень деталей. Кроме того, стоимость оригинальных китайских запчастей иногда превышает цены на продукцию европейских и японских производителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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