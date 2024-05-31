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Осторожно! Мошенники наводнили рынок поддельными автозапчастями — как защитить себя

Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего

2:17
Авто

Все больше водителей стараются сократить расходы на запчасти и расходные материалы, поскольку их цены значительно возросли. Мошенники быстро адаптировались к новому тренду и начали массово продавать поддельные автозапчасти. Владелец сети автомагазинов поделился в интервью порталу njcar. ru информацией о том, какие именно детали и расходники чаще всего подделывают.

Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обычно мошенники нацеливаются на самые популярные товары, которые пользуются высоким спросом. Поэтому их интерес часто направлен на различные расходные материалы. Раньше основная часть поддельных автозапчастей производилась в Китае, но теперь ситуация изменилась.

Умелые мошенники начали организовывать производство контрафакта прямо в России, часто в гаражных мастерских.

Например, в интернете можно встретить объявления о скупке старых фирменных канистр от моторных масел. Эти канистры затем наполняются сомнительной жидкостью и продаются под видом дорогих брендов. Такое "масло" нельзя заливать в современные моторы.

Поэтому рекомендуется приобретать расходные материалы только в крупных проверенных магазинах, где риск столкнуться с подделкой значительно ниже.

Помимо масла, часто подделываются и воздушные фильтры. Это неудивительно, ведь стоимость оригинальных фильтров для некоторых моделей автомобилей действительно высока. Не поддавайтесь на низкие цены — покупка подделки может привести к серьезным проблемам для мотора. Производители поддельных фильтров используют низкокачественные материалы и экономят на резиновом уплотнителе, что приводит к неплотному прилеганию фильтра к корпусу.

Через щели засасывается воздух с пылью и грязью, что может привести к повреждению мотора и его преждевременному износу.

Подделки среди масляных фильтров тоже распространены. Такой фильтр может не выдержать нагрузки и разорваться, что приведет к утечке масла и поломке двигателя.

Кроме того, мошенники подделывают тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, ступичные подшипники и даже детали двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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