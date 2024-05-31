Осторожно! Мошенники наводнили рынок поддельными автозапчастями — как защитить себя

Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Все больше водителей стараются сократить расходы на запчасти и расходные материалы, поскольку их цены значительно возросли. Мошенники быстро адаптировались к новому тренду и начали массово продавать поддельные автозапчасти. Владелец сети автомагазинов поделился в интервью порталу njcar. ru информацией о том, какие именно детали и расходники чаще всего подделывают.

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Обычно мошенники нацеливаются на самые популярные товары, которые пользуются высоким спросом. Поэтому их интерес часто направлен на различные расходные материалы. Раньше основная часть поддельных автозапчастей производилась в Китае, но теперь ситуация изменилась.

Умелые мошенники начали организовывать производство контрафакта прямо в России, часто в гаражных мастерских.

Например, в интернете можно встретить объявления о скупке старых фирменных канистр от моторных масел. Эти канистры затем наполняются сомнительной жидкостью и продаются под видом дорогих брендов. Такое "масло" нельзя заливать в современные моторы.

Поэтому рекомендуется приобретать расходные материалы только в крупных проверенных магазинах, где риск столкнуться с подделкой значительно ниже.

Помимо масла, часто подделываются и воздушные фильтры. Это неудивительно, ведь стоимость оригинальных фильтров для некоторых моделей автомобилей действительно высока. Не поддавайтесь на низкие цены — покупка подделки может привести к серьезным проблемам для мотора. Производители поддельных фильтров используют низкокачественные материалы и экономят на резиновом уплотнителе, что приводит к неплотному прилеганию фильтра к корпусу.

Через щели засасывается воздух с пылью и грязью, что может привести к повреждению мотора и его преждевременному износу.

Подделки среди масляных фильтров тоже распространены. Такой фильтр может не выдержать нагрузки и разорваться, что приведет к утечке масла и поломке двигателя.

Кроме того, мошенники подделывают тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, ступичные подшипники и даже детали двигателя.