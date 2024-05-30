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Узнайте, что происходит, если случайно завести уже работающий двигатель

Водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя

1:24
Авто

Если часто запускать стартер уже работающего автомобиля, это может привести к его поломке. Вот почему.

Водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя
Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Иногда водители пытаются завести уже работающий двигатель из-за усталости или невнимательности. Стартер — это электромотор, который вращает коленвал до тех пор, пока двигатель не начнет работать самостоятельно, после чего стартер отключается автоматически.

В старых автомобилях попытка запустить уже работающий двигатель обычно сопровождается скрежетом и хрустом, поскольку стартер пытается зацепиться за уже вращающийся маховик двигателя.

Эксперты объясняют, что повторный запуск двигателя может привести к преждевременному износу и повреждению стартера. Его механические компоненты, такие как зубчатая передача и электромотор, могут пострадать. Также может пострадать маховик. Если это случилось лишь однажды, то беспокоиться не стоит, главное — избегать подобных ситуаций в будущем.

Все это относится только к старым автомобилям. В современных машинах конструкция замка зажигания не позволяет повернуть ключ в положение "стартер" на работающем двигателе, пока ключ не окажется в положении "выключено". Если же автомобиль оснащен функцией бесключевого запуска и кнопкой "Пуск", эта проблема отпадает сама собой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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