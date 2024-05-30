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Как правильно подготовить автомобиль к летней жаре

Автоэксперты назвали 5 шагов по правильной подготовке машины к летнему сезону

3:20
Авто

С наступлением лета многие российские автомобилисты традиционно готовятся к длительным автопутешествиям и частым поездкам на дачу. Эксперты онлайн-платформы "Авито Авто" поделились с "Автоновостями дня" пятью шагами для правильной подготовки автомобиля к жаркому летнему сезону.

Автоэксперты назвали 5 шагов по правильной подготовке машины к летнему сезону
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сезонная смена шин

Первым шагом подготовки автомобиля к лету должна быть замена зимних шин на летние. Это обязательный процесс: с июня по август необходимо использовать летние шины. Несоблюдение этого правила может повлечь штраф. Выбор времени для замены остается актуальным вопросом для многих водителей. Летние шины отличаются меньшей высотой протектора и отсутствием большого количества ламелей, что улучшает сцепление на сухом асфальте и предотвращает аквапланирование.

Материал летних шин менее подвержен износу на перегретом асфальте в жаркую погоду. Летние шины могут быть быстрыми, бесшумными, универсальными или предназначенными для бездорожья, и выбор зависит от личных предпочтений и стиля вождения. Специалисты советуют менять шины, когда среднесуточная температура превышает 5 градусов по Цельсию.

Сезонная замена щеток стеклоочистителя

Не все водители считают замену щеток стеклоочистителя необходимой, однако это важный этап подготовки к лету. Зимние щетки, сделанные из мягкой резины, быстрее изнашиваются в жару и увеличивают расход топлива из-за своих крупных размеров. Кроме того, летом зимние щетки хуже прижимаются к стеклу на высокой скорости, что снижает безопасность.

Техническое обслуживание

Перед летним сезоном необходимо провести диагностику автомобиля для проверки готовности к длительным поездкам. Это включает проверку системы охлаждения, уровня охлаждающей жидкости, работы кондиционера, состояния воздушного фильтра и других элементов. Специалисты рекомендуют заправить кондиционер фреоном и заменить салонный фильтр при необходимости.

Кузовной ремонт

За зиму на кузове могут появиться сколы и трещины, поэтому перед летом может потребоваться кузовной ремонт. Важно также подготовить автомобиль к возможным повреждениям во время поездок за город: отполировать стекла, кузов и фары, а также обработать их полимерным покрытием для защиты от дождя и следов от насекомых.

Химчистка салона

Химчистка салона поможет начать летний сезон на чистом автомобиле. Это хороший способ удалить соль, реагенты и слякоть, накопившиеся за зиму и весну. Подготовка автомобиля к лету включает не только перечисленные шаги, но и возможные дополнительные улучшения, такие как установка атермальной тонировки, покупка затемняющих шторок на боковые окна и замена чехлов на летние. Важно выбирать материалы, которые не вызывают дискомфорта при контакте с кожей в жару.

Правильная подготовка автомобиля к летнему сезону поможет избежать проблем с износом комплектующих, регулировкой температуры в салоне и недостатками во внешнем виде.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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