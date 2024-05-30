В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки

Черников: ГАИ перенесет неэффективные видеокамеры на аварийные участки дорог РФ

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Госавтоинспекция России планирует переместить неэффективные комплексы фотовидеофиксации на участки дорог с повышенной аварийностью. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.

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"Мы строго контролируем, чтобы камеры устанавливались только в нужных местах. Мы не только удалим неэффективные камеры, но и перенесем их на участки, где это необходимо, где происходят ДТП", — отметил Черников.

Он уточнил, что сейчас на российских дорогах установлено около 29 тысяч таких комплексов, и на этих участках наблюдается снижение аварийности.