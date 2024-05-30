В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки

Госавтоинспекция России планирует переместить неэффективные комплексы фотовидеофиксации на участки дорог с повышенной аварийностью. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.
"Мы строго контролируем, чтобы камеры устанавливались только в нужных местах. Мы не только удалим неэффективные камеры, но и перенесем их на участки, где это необходимо, где происходят ДТП", — отметил Черников.
Он уточнил, что сейчас на российских дорогах установлено около 29 тысяч таких комплексов, и на этих участках наблюдается снижение аварийности.
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