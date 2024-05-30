Бюджетные, но неубиваемые: названы лучшие авто до 900 тысяч рублей

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Автомеханик перечислил 6 очень надежных автомобилей по цене до 900 тысяч рублей

2:23
Авто

Американский автомеханик Дэвид Лонг назвал шесть самых надежных автомобилей, стоимость которых составляет менее 10 тысяч долларов (примерно 900 тысяч рублей по текущему курсу). Некоторые из этих моделей также представлены на российском рынке.

Автомеханик перечислил 6 очень надежных автомобилей по цене до 900 тысяч рублей
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На первом месте в его рейтинге находится седан Buick LeSabre, выпускавшийся с 2000 по 2005 годы. Он оснащен 3,8-литровым V6 двигателем и автоматической коробкой передач.

Вторую позицию занял пикап Chevrolet Silverado (или аналогичный GMC Sierra) 1999-2006 годов с 6,0-литровым V8 двигателем. Лонг отмечает, что у более поздних версий этих моделей двигатели менее надежны.

Далее в списке идет японский кроссовер Lexus RX 350 2004-2009 годов с 3,3-литровым или 3,5-литровым V6 двигателем. За ним следует полноприводный рамный Ford Crown Victoria 1998-2012 годов с 4,6-литровым V8 двигателем.

"Эти автомобили просто неубиваемы, они невероятно надежны", — восхищается Лонг.

В топ-5 также вошел седан Lexus LS 400 1996-2000 годов с 4,0-литровым V8 двигателем и автоматической коробкой передач. Замыкает список семейный кроссовер Toyota Highlander 2001-2007 годов с 3,3-литровым V6 двигателем. Этот автомобиль экономичен, имеет три ряда сидений и способен проехать до 500 тысяч километров без проблем, подчеркивает механик.

Лонг отмечает, что все перечисленные автомобили прослужат долгие годы своим владельцам. Они очень редко ломаются, запчасти всегда доступны и по разумным ценам (на американском рынке). Лишь серьезные аварии или затопления могут повлиять на их функциональность и технические характеристики, заключает автомеханик.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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