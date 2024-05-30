Запах в салоне указывает на опасную неисправность автомобиля

Автоэксперт Борисов: запах бензина в салоне указывает на неисправность машины

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Запах бензина в салоне автомобиля может указывать на утечку в топливной системе, и в этом случае необходимо немедленно проверить определенные узлы и системы, сообщил директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов.

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Он отметил, что запах бензина в салоне может быть вызван поврежденными топливными шлангами, трубками и соединениями, а также неисправностью топливного насоса.

"Во-вторых, запах топлива в салоне может возникнуть из-за проблем с вентиляцией. Например, если салонный фильтр давно не менялся, в системе кондиционирования есть неисправности или крышка бензобака неплотно закрыта. Также причиной может стать перелив топлива при заправке "под завязку"", — пояснил эксперт.

При появлении запаха топлива необходимо срочно обратиться к специалистам для проверки топливной системы на утечки, советует Борисов. Он также рекомендует осмотреть топливные шланги, трубки и соединения на предмет повреждений.

Кроме того, желательно проверить систему кондиционирования, включая угольный фильтр, чтобы убедиться в его чистоте и исправности системы. Проверка уровня топлива и состояния двигателя также не будет лишней, подытожил эксперт.