В ГИБДД раскрыли, признают ли виновным не включившего поворотник водителя в случае ДТП

Не включили поворотник: вот что ждет вас в случае аварии

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Водители, не использующие указатели поворота, сильно раздражают других участников движения. В крупных городах, где трафик очень интенсивный, важно заранее сигнализировать о своих намерениях — это не только вежливость, но и вопрос безопасности.

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru объяснил, признают ли виновным водителя, не включившего поворотник и спровоцировавшего аварию.

Вот пример спорной ситуации, когда ДТП произошло из-за отсутствия сигналов поворота. Автомобиль едет прямо в правом ряду без использования поворотников, а другая машина или мотоциклист пытаются его обогнать справа, используя расширенную полосу и стертую разметку на обочине.

В этот момент передний автомобиль внезапно поворачивает направо, создавая риск столкновения и заставляя обгоняющее транспортное средство резко тормозить или съезжать с дороги.

При разборе такого ДТП полиция, вероятно, не будет учитывать сигналы поворота, так как сложно доказать их роль в аварии. В этой ситуации обгон справа вызовет много вопросов у инспекторов. Обочина, даже при стертой разметке, остается обочиной, и движение по ней запрещено.

Однако водитель, совершавший поворот, тоже будет иметь проблемы, так как начал маневр, не убедившись в безопасности для других участников движения. Такие сложные случаи обычно рассматриваются специальной комиссией.

Сложности могут возникнуть и при повороте налево на прилегающий съезд. Если автомобиль, готовясь к маневру, не включил сигнал поворота, а сзади кто-то начал обгон, виновность в ДТП будет определяться по правилам обгона на данном участке.

На перекрестках обгон запрещен, и если на дороге есть сплошная разметка, виновным признают обгоняющего. Отсутствие сигнала поворота у переднего автомобиля не будет оправданием.

Еще один случай, когда указатели поворота играют ключевую роль, описан в пункте 2.7 ПДД. В нем дается определение опасного вождения, часто сопровождающегося отсутствием сигналов поворота. Водитель обязан убедиться, что его намерения понятны другим участникам движения, готовым уступить ему дорогу для маневра.

Игнорирование этого требования и отсутствие сигналов поворота, а также небрежное маневрирование, приведут к штрафу в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.14 КоАП РФ, а в случае ДТП водитель будет признан виновным.