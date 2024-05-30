Оклейка пленкой: неожиданные ошибки, которые могут уничтожить ваш автомобиль

Оклейка автомобиля пленкой помогает продлить срок службы его кузова, но при несоблюдении определенных правил это может привести к разрушению кузовных деталей.
Руководитель направления кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин пояснил, что при наличии сколов и вмятин на кузове ни один специалист не гарантирует качественную оклейку.
Небольшие повреждения, если их не обработать, могут привести к ржавчине и разрушению деталей, а также к образованию пузырей под пленкой. Чтобы избежать проблем, кузовные детали со сколами нужно предварительно обработать и покрасить перед оклейкой.
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