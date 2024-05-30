Многие водители, даже не осознавая, наносят вред своим автомобилям из-за привычек, которые могут привести к серьёзным поломкам.
Среди наиболее распространённых ошибок: передвижение с почти пустым баком, что может вызвать перегрев топливного насоса и попадание осадка в топливную систему; постоянное удержание педали сцепления в нажатом состоянии, что приводит к преждевременному износу сцепления; парковка с касанием бордюра, что вызывает микротрещины в шинах; отказ от использования стояночного тормоза, что создает дополнительную нагрузку на трансмиссию; и пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения, ускоряющее износ мотора.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.