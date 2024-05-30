Вредные привычки водителей: почему ваш автомобиль ломается быстрее, чем должен

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Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобилей

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Авто

Многие водители, даже не осознавая, наносят вред своим автомобилям из-за привычек, которые могут привести к серьёзным поломкам.

Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобилей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Среди наиболее распространённых ошибок: передвижение с почти пустым баком, что может вызвать перегрев топливного насоса и попадание осадка в топливную систему; постоянное удержание педали сцепления в нажатом состоянии, что приводит к преждевременному износу сцепления; парковка с касанием бордюра, что вызывает микротрещины в шинах; отказ от использования стояночного тормоза, что создает дополнительную нагрузку на трансмиссию; и пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения, ускоряющее износ мотора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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