Еврокомиссия готовит тарифный удар по китайским электромобилям — кто пострадает?

Еврокомиссия планирует повысить тарифы на китайские электромобили

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Еврокомиссия планирует ввести временные тарифы на китайские электромобили, что приведет к многомиллиардным затратам для производителей из Китая.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Ожидается, что тарифы будут объявлены до 5 июня и составят от 9% до 26%. Китайские автопроизводители, такие как BYD, SAIC и Geely, столкнутся с увеличением затрат на экспорт в Европу. Ожидается, что обе стороны будут стремиться к переговорам для смягчения мер.

Китай готовит ответные меры, включая повышение тарифов на импорт автомобилей с большими двигателями до 25% и снижение тарифов на импорт автомобилей из ЕС до 10%. Аналитики считают, что обе стороны будут искать компромиссное решение.