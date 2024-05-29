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Илон Маск заманивает акционеров Tesla эксклюзивными турами по заводу: решающее голосование за $56 миллиардов

Илон Маск предложил туры по заводу Tesla для акционеров перед голосованием

0:49
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Илон Маск предложил 15 акционерам Tesla, которые проголосуют за его компенсационный пакет в $56 миллиардов, эксклюзивные туры по заводу компании. Голосование, результаты которого будут объявлены на ежегодном собрании 13 июня, стало референдумом по поводу руководства Маска, на фоне беспокойств инвесторов о его отвлеченности на другие проекты и спорные комментарии.

Илон Маск предложил туры по заводу Tesla для акционеров перед голосованием
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суд отклонил первоначальный пакет компенсации 2018 года, сочтя его несправедливым. Tesla призывает акционеров подтвердить поддержку, несмотря на призывы против от консультативной фирмы Glass Lewis, ссылающейся на занятость Маска другими проектами, включая SpaceX и Twitter*.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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