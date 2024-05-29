Илон Маск заманивает акционеров Tesla эксклюзивными турами по заводу: решающее голосование за $56 миллиардов

Илон Маск предложил 15 акционерам Tesla, которые проголосуют за его компенсационный пакет в $56 миллиардов, эксклюзивные туры по заводу компании. Голосование, результаты которого будут объявлены на ежегодном собрании 13 июня, стало референдумом по поводу руководства Маска, на фоне беспокойств инвесторов о его отвлеченности на другие проекты и спорные комментарии.
Суд отклонил первоначальный пакет компенсации 2018 года, сочтя его несправедливым. Tesla призывает акционеров подтвердить поддержку, несмотря на призывы против от консультативной фирмы Glass Lewis, ссылающейся на занятость Маска другими проектами, включая SpaceX и Twitter*.
* — запрещенная социальная сеть.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.