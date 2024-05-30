Электросамокаты под запретом: новые жесткие правила и штрафы для петербуржцев

В Санкт-Петербурге введены новые ограничения на передвижение электросамокатов

В Санкт-Петербурге введены новые ограничения на использование электросамокатов, которые включают запрет на передвижение в определенных зонах и ограничения по скорости.

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Кикшеринговые компании подписали добровольное соглашение с городским правительством, регулирующее работу сервисов, места парковки и правила для пользователей. В запрещенных зонах самокаты автоматически замедляются до полной остановки. Об этом сообщает Петербург2.

Нарушителям грозят денежные штрафы и блокировка аккаунтов. Хотя ограничения не повлияли на количество ДТП, они направлены на повышение безопасности. Популярность электросамокатов продолжает расти, и дальнейших ограничений пока не планируется.