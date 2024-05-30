В Интернете выявлена мошенническая кампания, направленная на желающих незаконно получить водительские права. Аналитики компании F. A.C.C.T. обнаружили 203 ресурса, предлагающие фальшивые документы.
Вместо обещанных удостоверений, злоумышленники собирают персональные данные и копии паспортов, которые могут использовать для кражи денег. Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году. Об этом сообщает Известия.
Жертвами аферистов становятся жители крупных городов, а мошенники создают фейковые компании, обещая быстрое и надежное получение документов. Эксперты предупреждают, что блокировка сайтов недостаточна, и призывают к финансовому просвещению.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.