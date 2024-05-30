Раскрыты сотни сайтов, на которых мошенники обманывают желающих получить права без экзаменов

Выявлено более 200 сайтов, предлагающих фальшивые водительские права: данные пользова

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В Интернете выявлена мошенническая кампания, направленная на желающих незаконно получить водительские права. Аналитики компании F. A.C.C.T. обнаружили 203 ресурса, предлагающие фальшивые документы.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Вместо обещанных удостоверений, злоумышленники собирают персональные данные и копии паспортов, которые могут использовать для кражи денег. Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году. Об этом сообщает Известия.

Жертвами аферистов становятся жители крупных городов, а мошенники создают фейковые компании, обещая быстрое и надежное получение документов. Эксперты предупреждают, что блокировка сайтов недостаточна, и призывают к финансовому просвещению.