Удивительно надежные авто дешевле 10 тысяч долларов: ТОП-6 по версии опытного механика

6 самых надежных автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов

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Американский автомеханик Дэвид Лонг составил список из 6 самых надежных автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером стал Buick LeSabre 2000-2005 годов с 3,8-литровым V6, за ним следует пикап Chevrolet Silverado 1999-2006 годов с 6,0-литровым V8. В списке также находятся Lexus RX 350 2004-2009 годов, Ford Crown Victoria 1998-2012 годов, Lexus LS 400 1996-2000 годов и Toyota Highlander 2001-2007 годов. Об этом сообщает 110km.ru.

Лонг отмечает, что эти автомобили отличаются высокой надежностью, низкими затратами на запчасти и долговечностью при правильной эксплуатации.