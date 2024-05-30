Удивительно надежные авто дешевле 10 тысяч долларов: ТОП-6 по версии опытного механика

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6 самых надежных автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов

1:06
Авто

Американский автомеханик Дэвид Лонг составил список из 6 самых надежных автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов.

6 самых надежных автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером стал Buick LeSabre 2000-2005 годов с 3,8-литровым V6, за ним следует пикап Chevrolet Silverado 1999-2006 годов с 6,0-литровым V8. В списке также находятся Lexus RX 350 2004-2009 годов, Ford Crown Victoria 1998-2012 годов, Lexus LS 400 1996-2000 годов и Toyota Highlander 2001-2007 годов. Об этом сообщает 110km.ru.

Лонг отмечает, что эти автомобили отличаются высокой надежностью, низкими затратами на запчасти и долговечностью при правильной эксплуатации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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