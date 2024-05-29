Названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать

"Автодом": не следует покупать автомобиль с пробегом, использовавшийся в такси

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В апреле этого года в России было продано 509 тысяч автомобилей с пробегом, что на 2,8% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Андрея Гришакова, директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр".

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"При выборе подержанного автомобиля сейчас важнее состояние машины, оригинальный пробег, прозрачная история владения, отсутствие ограничений и серьезных повреждений кузова, чем марка и модель", — подчеркнул эксперт.

Гришаков также рекомендовал избегать автомобилей, использовавшихся в такси или каршеринге.

По его словам, самые надежные автомобили производятся немецкими компаниями. Однако самой популярной подержанной моделью на российском рынке остается Lada 2107.