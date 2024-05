Ошибки прогрева автомобиля: как продлить срок службы автоматической коробки передач

Весна, похоже, уже близится к завершению, однако метеорологи продолжают предупреждать о возможных заморозках в центральной России. Поэтому водителям не стоит спешить с отказом от привычки прогревать автомобили перед поездкой.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0