Ошибки прогрева автомобиля: как продлить срок службы автоматической коробки передач

Весна, похоже, уже близится к завершению, однако метеорологи продолжают предупреждать о возможных заморозках в центральной России. Поэтому водителям не стоит спешить с отказом от привычки прогревать автомобили перед поездкой.
Тем не менее, этот процесс часто выполняется с ошибками, особенно в части прогрева трансмиссии, которую нередко забывают, уделяя больше внимания двигателю. Автомеханик рассказал, как продлить срок службы автоматической коробки передач.
Сегодня многие автомобили оборудованы автоматическими коробками передач. Однако о необходимости прогревать АКПП перед поездкой почти никто не говорит.
Водители часто полагают, что если машина стоит на месте, а двигатель работает, то и коробка передач прогревается вместе с ним. В какой-то мере это верно, но на самом деле коробка получает лишь небольшую часть необходимого тепла. На практике масло в коробке передач прогревается только спустя 5-10 минут после начала движения.
При этом важно помнить, что в процессе прогрева не следует увеличивать нагрузку на "автомат", сообщает naavtotrasse.ru.
Начинать движение нужно плавно, не превышая обороты двигателя выше 2,5-3 тысяч. Когда коробка передач прогреется, можно вернуться к обычному стилю вождения.
Однако от резких ускорений во время прогрева лучше отказаться, чтобы не ускорить износ коробки передач.
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