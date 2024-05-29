АвтоВАЗ начал продавать свои автомобили еще на одном маркетплейсе

АвтоВАЗ начал продавать свои автомобили на Ozon

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" объявил о запуске продаж автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу компании.

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На пилотной стадии проекта жители Сочи смогут приобрести автомобили Lada на платформе Ozon. Продажи будут осуществляться через официального дилера Lada в этом регионе — ООО "ТрансАвто". В дальнейшем планируется расширение географии проекта.

На начальном этапе в каталоге будут доступны модели из линейки Lada Vesta с механической и автоматической коробками передач.