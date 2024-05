АвтоВАЗ начал продавать свои автомобили еще на одном маркетплейсе

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" объявил о запуске продаж автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0