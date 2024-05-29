Разоблачено: почему летний прогрев автомобиля не так уж и бесполезен, как вы думали

Многие водители прогревают свой автомобиль зимой, однако есть те, кто делает это и летом.
Некоторые считают такой подход верным, в то время как другие убеждены, что летний прогрев двигателя бессмысленен.
Стоит ли прогревать двигатель летом? Те водители, которые игнорируют прогрев в теплое время года, рискуют. Немедленный старт с холодным двигателем может привести к нежелательным последствиям.
В летние месяцы процедура прогрева не требует много времени — достаточно полминуты для того, чтобы двигатель и моторное масло функционировали нормально.
А что насчет осени? С наступлением более прохладного времени года важно учитывать температуру воздуха. Если она опускается ниже +5 градусов, рекомендуется увеличить время прогрева до минуты. При отрицательных температурах время прогрева должно быть еще дольше.
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