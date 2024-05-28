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Экономия без компромиссов: Toyota Harrier сравнивается с Lexus RX по цене и качеству

В России начались продажи бюджетной замены Lexus RX на базе Toyota RAV4

1:54
Авто

Теперь в России доступен новый кроссовер Toyota Harrier, представляющий собой доступную альтернативу роскошному Lexus RX. Согласно данным портала njcar. ru, модель Toyota Harrier поставляется на российский рынок из Китая через параллельный импорт.

В России начались продажи бюджетной замены Lexus RX на базе Toyota RAV4
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По размерам новый Harrier сравним с Lexus RX: его длина составляет 4 740 мм, ширина — 1 855 мм, высота — 1 660 мм. Эта модель построена на той же платформе, что и популярный в России Toyota RAV4.

Силовая установка Harrier включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л. с. и два электромотора. Передние колеса приводятся в движение электродвигателем мощностью 120 л. с., а задние — мотором с мощностью 54 л. с. Все эти компоненты работают совместно благодаря трансмиссии e-CVT, обеспечивая эффективное и плавное распределение крутящего момента.

Кроссовер Toyota Harrier в полной комплектации оснащен кожаным салоном, панорамной крышей с люком, системой обзора на 360 градусов, двухзонным климат-контролем, датчиками давления в шинах и полным набором систем помощи водителю Toyota Safety Sense версии 3.0.

Цена нового Toyota Harrier в России составляет 5,9 млн рублей, в то время как Lexus RX 2023 года выпуска в настоящее время стоит не менее 8,5 млн рублей, обеспечивая потребителям более доступную альтернативу без ущерба в качестве и функциональности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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