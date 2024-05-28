Экономия без компромиссов: Toyota Harrier сравнивается с Lexus RX по цене и качеству

В России начались продажи бюджетной замены Lexus RX на базе Toyota RAV4

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Теперь в России доступен новый кроссовер Toyota Harrier, представляющий собой доступную альтернативу роскошному Lexus RX. Согласно данным портала njcar. ru, модель Toyota Harrier поставляется на российский рынок из Китая через параллельный импорт.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По размерам новый Harrier сравним с Lexus RX: его длина составляет 4 740 мм, ширина — 1 855 мм, высота — 1 660 мм. Эта модель построена на той же платформе, что и популярный в России Toyota RAV4.

Силовая установка Harrier включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л. с. и два электромотора. Передние колеса приводятся в движение электродвигателем мощностью 120 л. с., а задние — мотором с мощностью 54 л. с. Все эти компоненты работают совместно благодаря трансмиссии e-CVT, обеспечивая эффективное и плавное распределение крутящего момента.

Кроссовер Toyota Harrier в полной комплектации оснащен кожаным салоном, панорамной крышей с люком, системой обзора на 360 градусов, двухзонным климат-контролем, датчиками давления в шинах и полным набором систем помощи водителю Toyota Safety Sense версии 3.0.

Цена нового Toyota Harrier в России составляет 5,9 млн рублей, в то время как Lexus RX 2023 года выпуска в настоящее время стоит не менее 8,5 млн рублей, обеспечивая потребителям более доступную альтернативу без ущерба в качестве и функциональности.