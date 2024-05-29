Audi выпускает RS4 Avant к 25-летию: скорость, стиль и секретные фишки

Audi представляет специальную версию RS4 Avant к юбилею: более мощный и эксклюзивный

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Audi отмечает четверть века модели RS4 Avant, выпустив лимитированную спецверсию.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Помимо яркой раскраски в цвет Imola Yellow, под капотом произошло значительное улучшение: двигатель V-6 теперь выдает 464 лошадиные силы, на 20 лошадиных сил больше, чем у предыдущей модели.

В сравнении с BMW M3 Touring, RS4 Avant все еще уступает по мощности, но Audi утверждает, что новая модель RS4 Avant ускоряется до 100 км/ч за 3.7 секунды, быстрее предыдущих версий. При продаже в Европе будет доступно всего 250 экземпляров по цене €142,905.