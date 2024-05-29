Наливаете АИ-92 вместо АИ-95? Вот чем это грозит вашему автомобилю

Бензина АИ-92 в машинах с рекомендацией АИ-95 или АИ-98 может привести к проблемам

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий предупредил, что использование бензина АИ-92 в автомобилях, для которых рекомендован АИ-95 или АИ-98, может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров, а также к снижению производительности.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Кроме того, АИ-92 производит больше вредных выбросов и увеличивает расход топлива, делая его использование невыгодным. Технический директор автосервисов Алексей Рузанов добавил, что использование более дорогого бензина в двигателях, рассчитанных на АИ-92, не дает значимых преимуществ и может привести к преждевременному ремонту.