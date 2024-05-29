Стало известно, сколько вы потратите на обслуживание кроссовера Exeed TXL за пять лет

Стоимость владения Exeed TXL за пять лет составит 2,59 млн рублей

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Владение кроссовером Exeed TXL обойдется владельцам в 2,59 млн рублей за пять лет, согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ.

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Стоимость владения составляет 34,47 рублей за километр, что в месяц выходит на 43,1 тыс. рублей, а в год — на 517,1 тыс. рублей. В эту сумму включены расходы на ОСАГО и каско, замену шин, топливо, ремонт и налоги, при среднем пробеге в 15 тыс. км в год в Москве. Автомобиль Exeed TXL в комплектации Flagship стоит 4,26 млн рублей.

Недавно в России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed LX с новыми дизайном переднего бампера, решетки радиатора и колесных дисков, а также обновленным салоном. Стоимость модели с передним приводом составляет 3,57 млн рублей, а с полным приводом — 3,9 млн рублей.