Стало известно, сколько вы потратите на обслуживание кроссовера Exeed TXL за пять лет

Владение кроссовером Exeed TXL обойдется владельцам в 2,59 млн рублей за пять лет, согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ.
Стоимость владения составляет 34,47 рублей за километр, что в месяц выходит на 43,1 тыс. рублей, а в год — на 517,1 тыс. рублей. В эту сумму включены расходы на ОСАГО и каско, замену шин, топливо, ремонт и налоги, при среднем пробеге в 15 тыс. км в год в Москве. Автомобиль Exeed TXL в комплектации Flagship стоит 4,26 млн рублей.
Недавно в России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed LX с новыми дизайном переднего бампера, решетки радиатора и колесных дисков, а также обновленным салоном. Стоимость модели с передним приводом составляет 3,57 млн рублей, а с полным приводом — 3,9 млн рублей.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?