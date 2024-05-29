Toyota бросает вызов электромобилям с революционными новыми двигателями

Toyota представила новые двигатели для гибридов и автомобилей на биотопливе

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Toyota Motor продемонстрировала новейшие двигатели, которые можно использовать в гибридах и автомобилях на биотопливе, что соответствует ее стратегии разнообразия типов транспортных средств на фоне ужесточения экологических стандартов.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

На совместном мероприятии с Subaru и Mazda компания представила 1,5-литровые и 2,0-литровые двигатели, уменьшенные по объему и высоте, что позволит интегрировать их с электродвигателями и батареями. Эти двигатели помогут декарбонизировать традиционные двигатели, делая их совместимыми с альтернативными видами топлива.

Toyota, которую ранее считали отстающей в области электромобилей, извлекает выгоду из роста спроса на гибриды. Новый 1,5-литровый двигатель будет на 10% легче и компактнее текущих моделей, а 2,0-литровый турбодвигатель предложит аналогичные преимущества по сравнению с существующими 2,4-литровыми. Toyota следует "многопутевому" подходу к углеродной нейтральности, предлагая различные типы силовых установок.