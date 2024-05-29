Шокирующие $56 миллиардов: акционеров Tesla просят отвергнуть огромный бонус для Маска

Glass Lewis призывает акционеров Tesla отклонить пакет выплат в $56 миллиардов

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Консалтинговая компания Glass Lewis рекомендовала акционерам Tesla отклонить пакет выплат в $56 миллиардов для гендиректора Илона Маска, что стало бы крупнейшим вознаграждением для руководителя компании в США.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В отчете указаны причины, включая "чрезмерный размер" выплат, размывающий эффект на акции и концентрацию владения, а также множество других проектов Маска, включая покупку Twitter (ныне X). Пакет, предложенный советом директоров Tesla, зависит от роста рыночной стоимости компании до $650 миллиардов за 10 лет.

В январе суд аннулировал первоначальный пакет выплат, и Маск предложил переместить юридическое местонахождение Tesla из Делавэра в Техас. Glass Lewis также выступила против этого шага, отмечая неопределенные выгоды и дополнительные риски для акционеров.