Шокирующие $56 миллиардов: акционеров Tesla просят отвергнуть огромный бонус для Маска

Консалтинговая компания Glass Lewis рекомендовала акционерам Tesla отклонить пакет выплат в $56 миллиардов для гендиректора Илона Маска, что стало бы крупнейшим вознаграждением для руководителя компании в США.
В отчете указаны причины, включая "чрезмерный размер" выплат, размывающий эффект на акции и концентрацию владения, а также множество других проектов Маска, включая покупку Twitter (ныне X). Пакет, предложенный советом директоров Tesla, зависит от роста рыночной стоимости компании до $650 миллиардов за 10 лет.
В январе суд аннулировал первоначальный пакет выплат, и Маск предложил переместить юридическое местонахождение Tesla из Делавэра в Техас. Glass Lewis также выступила против этого шага, отмечая неопределенные выгоды и дополнительные риски для акционеров.
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