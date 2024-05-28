Новый прорыв: гибридные автомобили BYD теперь потребляют всего 2,9 литра на 100 км

BYD представила новую технологию гибридных автомобилей

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Китайская компания BYD представила новую технологию гибридных автомобилей с рекордно низким расходом топлива — 2,9 литра на 100 км на разряженных батареях. Глава BYD Ван Чуаньфу анонсировал это достижение на мероприятии в Сиане.

Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

С полностью заряженной батареей и полным баком топлива автомобили смогут проехать более 2000 км. Предыдущая версия гибридной технологии обеспечивала расход топлива в 3,8 литра на 100 км и способствовала быстрому росту продаж с 2021 года, таких моделей как Qin Plus DM-i и Song Plug DM-i.

За последние три года BYD продала 3,6 миллиона гибридных автомобилей, большинство из которых стоят от 79,800 юаней ($11,011).