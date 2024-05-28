Бразилия обошла Бельгию как крупнейший рынок китайских электромобилей

Бразилия стала крупнейшим экспортным рынком для китайских новых энергетических автомобилей, обогнав Бельгию. В апреле экспорт чистых электромобилей и гибридов в Бразилию увеличился в 13 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 40 163 единиц.
Это связано с предстоящим увеличением тарифов на импорт электромобилей и гибридов в Бразилию, направленным на стимулирование местного автопроизводства. Китайские автопроизводители, такие как BYD и Great Wall Motor, начали инвестировать в производство в Бразилии. В апреле Бразилия стала вторым крупнейшим экспортным направлением для китайских автомобилей после России.
Европейские рынки, такие как Испания, Франция и Нидерланды, снизили импорт китайских электромобилей из-за антисубсидийного расследования ЕС. В то же время экспорт китайских автомобилей в Россию, Мексику и Бразилию значительно увеличился в первые четыре месяца года.
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