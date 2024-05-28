Tesla Model Y больше не король: какой кроссовер захватил вершину продаж

Toyota RAV4 вновь лидирует на мировом рынке SUV, обогнав Tesla Model Y

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Toyota RAV4 вновь стала самым продаваемым кроссовером в мире, опередив прошлогоднего лидера Tesla Model Y, согласно данным портала Focus2Move.

Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние

В первом квартале 2024 года продажи RAV4 достигли 241 549 единиц, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Tesla Model Y опустилась на второе место с продажами 193 962 единиц, показав снижение на 26,9%. Третье место занял Honda CR-V с ростом продаж на 39,8% до 181 765 единиц.

В ТОП-10 также вошли Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Honda HR-V, BYD Song, Nissan Qashqai и Mazda CX-5, демонстрируя разнообразные изменения в продажах по сравнению с прошлым годом.