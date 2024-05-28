Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ингосстрах": решение по страховому случаю в "Крокусе" ещё не принято
Свекольные оладьи: как приготовить
Рудченко: "Би-2" может вернуться на российскую сцену благодаря гражданству Молдавии
Это просто экзотика для дачного участка
Режиссёр Лазарев раскритиковал МХАТ за попытку пиара на спектакле с Бузовой
На российском авторынке за неделю продано 33,2 тыс. новых автомобилей
Певица Бритни Спирс рассказала, что у неё украли украшения
Ускоряем метаболизм
Марк Эйдельштейн надеется поработать в Голливуде
Элитный кроссовер Samsung QM6 за 3,7 млн рублей: роскошное авто теперь в России

В России стартовали продажи корейского кроссовера Samsung QM6 по цене 3,7 млн рублей

0:59
Авто

Кроссовер Samsung QM6, являющийся аналогом Renault Koleos для корейского рынка, поступил в продажу в России. Автомобиль доступен в автосалоне Санкт-Петербурга по цене 3 699 990 рублей.

В России стартовали продажи корейского кроссовера Samsung QM6 по цене 3,7 млн рублей
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

В эту сумму входит новый, полностью растаможенный и русифицированный автомобиль 2024 года выпуска с уплаченным утилизационным сбором. Оснащение включает датчики слепых зон, камеру заднего вида, кожаный салон, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с вертикальным тачскрином, кожаный мультируль, климат- и круиз-контроль, светодиодную оптику и оригинальные литые диски.

Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель GDe мощностью 144 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором и передним приводом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Делаем почву плодородной без использования навоза
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Последние материалы
Ускоряем метаболизм
Марк Эйдельштейн надеется поработать в Голливуде
Светикова вспомнила о помощи Навки в разрыве отношений с Чадовым
Haval, Chery и Geely оказались самыми дешёвыми в обслуживании "китайцами"
В России появился инновационный и бесконтактный метод лечения геморроя
Депутат Матвейчев: отказ "Алисы" отвечать про Донбасс вызван опасениями санкций
Голландец перечислил типы русских бабушек
Актриса Климова приобрела вкус к жизни после взросления детей
Блогерша Лерчек рассказала поклонникам об ухудшении самочувствия
Россия и Китай будут совместно осваивать Луну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников