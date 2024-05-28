Элитный кроссовер Samsung QM6 за 3,7 млн рублей: роскошное авто теперь в России

Кроссовер Samsung QM6, являющийся аналогом Renault Koleos для корейского рынка, поступил в продажу в России. Автомобиль доступен в автосалоне Санкт-Петербурга по цене 3 699 990 рублей.
В эту сумму входит новый, полностью растаможенный и русифицированный автомобиль 2024 года выпуска с уплаченным утилизационным сбором. Оснащение включает датчики слепых зон, камеру заднего вида, кожаный салон, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с вертикальным тачскрином, кожаный мультируль, климат- и круиз-контроль, светодиодную оптику и оригинальные литые диски.
Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель GDe мощностью 144 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором и передним приводом.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.