Элитный кроссовер Samsung QM6 за 3,7 млн рублей: роскошное авто теперь в России

В России стартовали продажи корейского кроссовера Samsung QM6 по цене 3,7 млн рублей

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Кроссовер Samsung QM6, являющийся аналогом Renault Koleos для корейского рынка, поступил в продажу в России. Автомобиль доступен в автосалоне Санкт-Петербурга по цене 3 699 990 рублей.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

В эту сумму входит новый, полностью растаможенный и русифицированный автомобиль 2024 года выпуска с уплаченным утилизационным сбором. Оснащение включает датчики слепых зон, камеру заднего вида, кожаный салон, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с вертикальным тачскрином, кожаный мультируль, климат- и круиз-контроль, светодиодную оптику и оригинальные литые диски.

Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель GDe мощностью 144 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором и передним приводом.