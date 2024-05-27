Хочешь сэкономить на ремонте: эксперт назвал топ китайских авто с доступными запчастями

Автоэксперт Александр Носко выделил китайские автомобили, которые можно обслуживать с минимальными затратами. По его словам, стоимость обычного техобслуживания существенно разнится в зависимости от конкретной модели. Однако запчасти для китайских автомобилей обычно оказываются более доступными, чем аналогичные детали для европейских, японских или корейских машин.
Среди наиболее выгодных в плане обслуживания на российском рынке Носко выделил Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Согласно его информации, расходы на первые три технических обслуживания для этих моделей составляют 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.
Эксперт также отметил, что многие дилеры предлагают специальные акции для экономии на сервисе автомобилей. Поэтому перед обращением в автомастерскую имеет смысл позвонить в несколько автосалонов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.
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