Хочешь сэкономить на ремонте: эксперт назвал топ китайских авто с доступными запчастями

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Автоэксперт Носко рассказал, какие китайские автомобили обслуживать дешевле всего

1:06
Авто

Автоэксперт Александр Носко выделил китайские автомобили, которые можно обслуживать с минимальными затратами. По его словам, стоимость обычного техобслуживания существенно разнится в зависимости от конкретной модели. Однако запчасти для китайских автомобилей обычно оказываются более доступными, чем аналогичные детали для европейских, японских или корейских машин.

Автоэксперт Носко рассказал, какие китайские автомобили обслуживать дешевле всего
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди наиболее выгодных в плане обслуживания на российском рынке Носко выделил Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Согласно его информации, расходы на первые три технических обслуживания для этих моделей составляют 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.

Эксперт также отметил, что многие дилеры предлагают специальные акции для экономии на сервисе автомобилей. Поэтому перед обращением в автомастерскую имеет смысл позвонить в несколько автосалонов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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