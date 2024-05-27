Хочешь сэкономить на ремонте: эксперт назвал топ китайских авто с доступными запчастями

Автоэксперт Носко рассказал, какие китайские автомобили обслуживать дешевле всего

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Александр Носко выделил китайские автомобили, которые можно обслуживать с минимальными затратами. По его словам, стоимость обычного техобслуживания существенно разнится в зависимости от конкретной модели. Однако запчасти для китайских автомобилей обычно оказываются более доступными, чем аналогичные детали для европейских, японских или корейских машин.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди наиболее выгодных в плане обслуживания на российском рынке Носко выделил Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Согласно его информации, расходы на первые три технических обслуживания для этих моделей составляют 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.

Эксперт также отметил, что многие дилеры предлагают специальные акции для экономии на сервисе автомобилей. Поэтому перед обращением в автомастерскую имеет смысл позвонить в несколько автосалонов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.