Секреты безопасного вождения: почему важно следить за поведением соседних машин

Ситуация, в которой многие водители не притормаживают, хотя это нужно делать

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Никто из водителей не хочет стать виновником дорожно-транспортного происшествия.

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Тем не менее, многие автомобилисты всё же сталкивались с такими ситуациями. Основные причины — нарушение правил дорожного движения, агрессивное вождение и постоянная спешка.

Чтобы избежать ДТП, важно правильно реагировать на определённые дорожные ситуации. В некоторых случаях лучше притормозить.

Когда стоит притормозить

Если вы заметили, что соседний автомобиль начинает снижать скорость, последуйте его примеру.

Не нужно резко тормозить, достаточно плавно сбросить скорость.

Зачем это нужно? Ответ прост: чтобы не сбить пешехода.

Возможно, человек переходит дорогу (по пешеходному переходу или вне его), а водитель его не видит из-за соседнего автомобиля, который перекрывает обзор. Водитель соседнего авто притормозил, потому что заметил пешехода.

Ориентируясь на автомобили в соседнем ряду, можно избежать многих опасных ситуаций.

И самое главное — не торопитесь. Лучше опоздать на встречу или мероприятие, чем попасть в аварию или сбить кого-то.