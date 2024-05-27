Стала известна стоимость машин Xcite X-Cross 7

Названы цены на новые автомобили Xcite X-Cross 7 в России

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В России начались продажи новых автомобилей марки XCITE.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Модель Xcite X-Cross 7 будет предложена покупателям в двух вариантах комплектации — Enjoy и Techno. Как сообщили на автозаводе в Санкт-Петербурге, стоимость автомобиля будет начинаться от 2,5 млн рублей. Модель с комплектацией Techno обойдется примерно в 2 млн 636 тысяч рублей, сообщает Петербург2.

Напомним, что XCITE — это кроссоверы отечественного производства, которые собираются на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.