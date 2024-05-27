Вашу машину могут снять с регистрации за эти изменения в салоне

С наступлением теплых дней на дорогах все чаще можно увидеть автомобилистов с аудиотюнингом. Однако, как отметил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru, любые доработки салона, включая установку дополнительной акустики, запрещены.
Это связано с требованиями техрегламента Таможенного союза, запрещающими изменения, выходящие за рамки заводской комплектации. Замена деталей салона, таких как передняя панель, руль или сидения, может повлиять на безопасность, поэтому установка дополнительных колонок, сабвуферов и усилителей также незаконна.
Нарушение этих правил карается штрафом в 500 рублей, предписанием вернуть автомобиль в первоначальное состояние и пройти внеплановый техосмотр. В случае игнорирования предписания, автомобиль снимается с регистрации, а продолжение эксплуатации незарегистрированного авто может привести к лишению водительских прав на три месяца.
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