Вашу машину могут снять с регистрации за эти изменения в салоне

Дополнительная акустика в авто: штрафы и запреты от ГИБДД

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением теплых дней на дорогах все чаще можно увидеть автомобилистов с аудиотюнингом. Однако, как отметил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru, любые доработки салона, включая установку дополнительной акустики, запрещены.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Это связано с требованиями техрегламента Таможенного союза, запрещающими изменения, выходящие за рамки заводской комплектации. Замена деталей салона, таких как передняя панель, руль или сидения, может повлиять на безопасность, поэтому установка дополнительных колонок, сабвуферов и усилителей также незаконна.

Нарушение этих правил карается штрафом в 500 рублей, предписанием вернуть автомобиль в первоначальное состояние и пройти внеплановый техосмотр. В случае игнорирования предписания, автомобиль снимается с регистрации, а продолжение эксплуатации незарегистрированного авто может привести к лишению водительских прав на три месяца.