Стало известно, сколько на самом деле стоит эксплуатация ваших любимых автомобилей

Сколько стоит проехать километр на популярных автомобилях в России: исследование НАПИ

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Специалисты маркетингового агентства НАПИ подсчитали затраты на эксплуатацию популярных автомобилей, а портал Quto составил общий рейтинг востребованных моделей в России.

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Лидером по бюджетности стала Lada Granta с затратами 14,6 рубля за километр. УАЗ "Патриот" обойдется чуть дороже — 19,46 рубля за километр. Chery Tiggo 4 Pro стоит 20,48 рубля за километр, а Geely Coolray/Belgee X50 — 24,97 рубля.

Кроссовер Omoda C5 потребует 21,85 рубля за километр, а "Москвич 3" — 21,9 рубля. Самый дорогой в эксплуатации оказался внедорожник Tank с затратами 46,29 рубля за километр и стоимостью в 6 899 000 рублей.