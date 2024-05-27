Живые правила: когда не включать поворотник на перекрестке может обернуться неприятностями

Когда включать поворотник на Т- и Y-образных перекрестках: правила и исключения

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Представитель ГИБДД разъяснил правила использования поворотников на Т- и Y-образных перекрестках.

Фото: stroi.mos.ru by Официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В соответствии с ПДД, водители могут не включать поворотник при проезде по главной дороге через перекресток, если имеются соответствующие знаки и хорошо видна разметка. Однако при движении по многополосным дорогам или наличии указательных стрелок следует обозначать свои маневры поворотником.

В некоторых ситуациях, таких как единственное направление движения или отсутствие альтернативного выбора, включение поворотника становится излишним. Опытные водители рекомендуют всегда использовать поворотники для предотвращения недоразумений и аварий.