Живые правила: когда не включать поворотник на перекрестке может обернуться неприятностями

Представитель ГИБДД разъяснил правила использования поворотников на Т- и Y-образных перекрестках.
В соответствии с ПДД, водители могут не включать поворотник при проезде по главной дороге через перекресток, если имеются соответствующие знаки и хорошо видна разметка. Однако при движении по многополосным дорогам или наличии указательных стрелок следует обозначать свои маневры поворотником.
В некоторых ситуациях, таких как единственное направление движения или отсутствие альтернативного выбора, включение поворотника становится излишним. Опытные водители рекомендуют всегда использовать поворотники для предотвращения недоразумений и аварий.
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