Штрафы и демонтаж: почему багажник на крыше авто может обернуться кошмаром?

Багажник на крыше автомобиля: что водителям нужно знать о законе и безопасности

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С использованием багажников на крыше автомобилей сталкиваются с законодательными ограничениями и требованиями безопасности. Использование нештатных багажников, модификация фар и другой гаражный тюнинг могут привести к штрафам и объявлению автомобиля непригодным к эксплуатации.

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Однако заводские багажники, прошедшие сертификацию, допустимы для использования. Важно также соблюдать грузоподъемность багажника, чтобы избежать потенциальных опасностей на дороге.