Штрафы и демонтаж: почему багажник на крыше авто может обернуться кошмаром?

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Багажник на крыше автомобиля: что водителям нужно знать о законе и безопасности

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Авто

С использованием багажников на крыше автомобилей сталкиваются с законодательными ограничениями и требованиями безопасности. Использование нештатных багажников, модификация фар и другой гаражный тюнинг могут привести к штрафам и объявлению автомобиля непригодным к эксплуатации.

Багажник на крыше автомобиля: что водителям нужно знать о законе и безопасности
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Однако заводские багажники, прошедшие сертификацию, допустимы для использования. Важно также соблюдать грузоподъемность багажника, чтобы избежать потенциальных опасностей на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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