Штрафы и демонтаж: почему багажник на крыше авто может обернуться кошмаром?

С использованием багажников на крыше автомобилей сталкиваются с законодательными ограничениями и требованиями безопасности. Использование нештатных багажников, модификация фар и другой гаражный тюнинг могут привести к штрафам и объявлению автомобиля непригодным к эксплуатации.
Однако заводские багажники, прошедшие сертификацию, допустимы для использования. Важно также соблюдать грузоподъемность багажника, чтобы избежать потенциальных опасностей на дороге.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.