Lada Granta захватывает рынок такси: что сделал этот автомобиль для завоевания 15% доли?

По данным компании "Европлан", Lada Granta стала самым популярным автомобилем для такси в России, занимая 15% долю на рынке по итогам первого квартала 2024 года. Остальные позиции в ТОП-5 заняли китайские бренды: BAIC, Haval и Geely.
Раннее сообщалось, что Центробанк зафиксировал резкий рост полисов ОСАГО среди водителей легковых такси. По данным регулятора, средняя стоимость полиса для такси составила 27 799 руб., что на 5% выше, чем в 2022 году. При этом полис ОСАГО для такси обходится для физлиц в среднем вдвое дешевле, чем для компаний.
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