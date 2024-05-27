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Lada Granta захватывает рынок такси: что сделал этот автомобиль для завоевания 15% доли?

Lada Granta стала лидером среди автомобилей для такси в России

0:46
Авто

По данным компании "Европлан", Lada Granta стала самым популярным автомобилем для такси в России, занимая 15% долю на рынке по итогам первого квартала 2024 года. Остальные позиции в ТОП-5 заняли китайские бренды: BAIC, Haval и Geely.

Lada Granta стала лидером среди автомобилей для такси в России
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Раннее сообщалось, что Центробанк зафиксировал резкий рост полисов ОСАГО среди водителей легковых такси. По данным регулятора, средняя стоимость полиса для такси составила 27 799 руб., что на 5% выше, чем в 2022 году. При этом полис ОСАГО для такси обходится для физлиц в среднем вдвое дешевле, чем для компаний.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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