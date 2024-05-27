Стало известно, насколько безопасны китайские автомобили

В последние годы уровень безопасности китайских автомобилей значительно улучшился, что подтверждают краш-тесты независимых организаций. Ранее китайские машины часто уступали своим западным аналогам, но сегодня их надежность признается экспертами.
Например, многие модели получили высокие оценки и рейтинги безопасности в краш-тестах C-NCAP и EuroNCAP. Эти успехи достигнуты благодаря комплексному подходу и передовым технологиям, таким как использование силовых каркасов из высокопрочных сталей и электронных систем безопасности.
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