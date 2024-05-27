Ваши машины могут быть подготовлены к угону прямо на СТО

Руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов предупреждает, что недобросовестные сотрудники автомоек и СТО могут провести подготовку машины к угону, отключив блокирующее реле или изменяя положение страховочного троса замков капота.
Эта опасность присутствует как на неофициальных сервисах, так и у официальных дилеров. Кондрашов рекомендует использовать охранный комплекс с функцией перевода в сервисный режим и самодиагностики для предотвращения подобных случаев.
Раннее сообщалось, что Hyundai Palisade и Kia Seltos вошли в топ самых угоняемых авто 2024 года.
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