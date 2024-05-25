Эксперт рассказал, почему при хранении нужно менять местами колеса в стопке

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Автоэксперт Баканов дал советы по хранению зимних шин

1:09
Авто

Автоэксперт Петр Баканов разъяснил оптимальные методы сохранения зимних шин, подчеркнув важность защиты от прямого воздействия солнечных лучей, так как ультрафиолет разрушает резину.

Автоэксперт Баканов дал советы по хранению зимних шин
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Идеальные места для хранения включают гараж или шкаф на балконе. Прежде чем хранить шины, необходимо их вымыть и упаковать в непрозрачный пакет.

Согласно Баканову, если шины на дисках, их можно подвесить на крючки, чтобы вес давил на диск. Однако в отсутствие гаража их можно хранить плашмя, сложив друг на друга. Важно избегать вертикального хранения, чтобы не нагружать протектор.

Также необходимо периодически менять положение колес в стопке, чтобы предотвратить повреждение корда - внутреннего проволочного каркаса шины, что может сделать колесо непригодным к использованию или усложнить его балансировку в будущем.

Для водителей без гаража рекомендуется воспользоваться услугами специализированных компаний, предлагающих хранение шин. Однако при выборе следует проявить ответственность, ориентируясь на отзывы других автолюбителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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