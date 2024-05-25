Эксперт рассказал, почему при хранении нужно менять местами колеса в стопке

Автоэксперт Баканов дал советы по хранению зимних шин

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Автоэксперт Петр Баканов разъяснил оптимальные методы сохранения зимних шин, подчеркнув важность защиты от прямого воздействия солнечных лучей, так как ультрафиолет разрушает резину.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Идеальные места для хранения включают гараж или шкаф на балконе. Прежде чем хранить шины, необходимо их вымыть и упаковать в непрозрачный пакет.

Согласно Баканову, если шины на дисках, их можно подвесить на крючки, чтобы вес давил на диск. Однако в отсутствие гаража их можно хранить плашмя, сложив друг на друга. Важно избегать вертикального хранения, чтобы не нагружать протектор.

Также необходимо периодически менять положение колес в стопке, чтобы предотвратить повреждение корда - внутреннего проволочного каркаса шины, что может сделать колесо непригодным к использованию или усложнить его балансировку в будущем.

Для водителей без гаража рекомендуется воспользоваться услугами специализированных компаний, предлагающих хранение шин. Однако при выборе следует проявить ответственность, ориентируясь на отзывы других автолюбителей.