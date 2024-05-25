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Секреты долговечности: правда о том, нужна ли современным автомобилям обкатка двигателя

Автоэксперты развеяли мифы об обкатке двигателя новой машины

1:35
Авто

Покупка нового автомобиля всегда вызывает волнение и ожидание. В наше время, когда автомобильная индустрия активно работает над снижением выбросов и оптимизацией ресурсов, производители автомобилей уменьшают объемы двигателей. Вопрос о необходимости обкатки двигателей остается важным.

Автоэксперты развеяли мифы об обкатке двигателя новой машины
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Журналисты из издания SPEEDME. RU попытались разобраться в этом важном вопросе.

Обкатка двигателя — это процесс, в ходе которого новые детали, такие как поршни, кольца и цилиндры, притираются друг к другу. Это помогает сократить будущий износ и улучшить работу мотора. Ранее этот процесс был крайне важен из-за низкой точности изготовления деталей и менее надежных материалов.

Однако современные технологии изменили эту ситуацию. Высокая точность производства и качественные материалы позволяют современным двигателям обходиться без классической обкатки. Тем не менее, многие производители все еще рекомендуют избегать экстремальных режимов работы двигателя на первых тысячах километров.

Несмотря на то, что современные технологии снизили необходимость в традиционной обкатке, мягкий режим в первые недели использования может значительно продлить срок службы двигателя и улучшить его рабочие характеристики.

Производители автомобилей все еще включают рекомендации по обкатке в руководства по эксплуатации, подчеркивая ее важность для оптимальной работы и долговечности автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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