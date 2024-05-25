Хорошо выглядят, плохо работают: как наклейки на руле становятся причиной тяжелых травм

Наклейки на руль со стразами могут представлять опасность для здоровья

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Администрация национальной безопасности дорожного движения (NHTSA) вновь предупреждает автовладельцев о рисках, связанных с использованием декоративных наклеек на рулевом колесе.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Это предупреждение пришло в ответ на случай, когда водитель получил серьезные травмы в результате аварии из-за украшательской эмблемы. При активации подушки безопасности два куска металлической наклейки со стразами попали в лицо и шею водителя.

NHTSA имеет информацию о еще одном инциденте, когда водитель получил тяжелую травму из-за наклейки на рулевом колесе. В этом случае водитель потерял зрение на один глаз, когда украшенная стразами наклейка оторвалась и попала ему в лицо.

Эти наклейки, изготовленные из металла или пластика и украшенные стразами или другими блестящими деталями, приставлены к логотипу автомобиля в центре рулевого колеса. В случае аварии сила, высвобождаемая подушкой безопасности, может превратить их в опасные снаряды и вызвать серьезные травмы.

В отличие от заводских эмблем, тщательно закрепленных на рулевом колесе, эти наклейки могут легко смещаться при срабатывании подушки безопасности. Любые изменения или модификации подушки безопасности или ее оболочки также могут привести к ее неисправности.

NHTSA настоятельно рекомендует владельцам автомобилей воздержаться от приобретения наклеек на рулевое колесо для любых марок и моделей. Также рекомендуется удалить любые подобные наклейки, если они уже наклеены на рулевое колесо.