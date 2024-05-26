Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Китайская тренировка сжигания калорий
Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки
Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт
Как избавиться от луковой мухи?
Почему после душа кожа начинает зудеть: стоит ли паниковать?
Кристина Орбакайте поблагодарила Бога за всё и попросила защиты для своей семьи
Катастрофа для владельцев авто: сроки поставок запчастей увеличились вдвое

Эксперты прокомментировали увеличение сроков поставок автозапчастей в 2024 году

Авто

В 2024 году сроки поставок автозапчастей в России увеличились почти вдвое, достигая в среднем 45 дней, по сравнению с 2-3 неделями в конце 2023 года.

Эксперты прокомментировали увеличение сроков поставок автозапчастей в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Руководитель Российского союза автостраховщиков сообщил об этом, вызвав интерес портала "Тарантас Ньюс" к мнению игроков на рынке. В своих комментариях они отметили, что хотя доступность востребованных позиций в наличии сохраняется, увеличение сроков поставок произошло из-за сложностей в оплате поставок иностранным банкам, а также из-за увеличения доли автомобилей параллельного импорта.

Эксперты также подтвердили сложности с запасными частями для автомобилей из альтернативных каналов доставки, отмечая, что средние сроки ожидания могут достигать 60 рабочих дней, а недавно наблюдаются задержки с поставками. Однако использование б/у запчастей в ремонте автомобилей остается вопросом приоритетов компаний, проводящих ремонтные работы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Последние материалы
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Китайская тренировка сжигания калорий
Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки
Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт
Как избавиться от луковой мухи?
Эксперты прокомментировали увеличение сроков поставок автозапчастей в 2024 году
Почему после душа кожа начинает зудеть: стоит ли паниковать?
Кристина Орбакайте поблагодарила Бога за всё и попросила защиты для своей семьи
Россия запустит открытый информационный проект "Млечный путь" уже в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников