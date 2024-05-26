Катастрофа для владельцев авто: сроки поставок запчастей увеличились вдвое

Эксперты прокомментировали увеличение сроков поставок автозапчастей в 2024 году

В 2024 году сроки поставок автозапчастей в России увеличились почти вдвое, достигая в среднем 45 дней, по сравнению с 2-3 неделями в конце 2023 года.

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Руководитель Российского союза автостраховщиков сообщил об этом, вызвав интерес портала "Тарантас Ньюс" к мнению игроков на рынке. В своих комментариях они отметили, что хотя доступность востребованных позиций в наличии сохраняется, увеличение сроков поставок произошло из-за сложностей в оплате поставок иностранным банкам, а также из-за увеличения доли автомобилей параллельного импорта.

Эксперты также подтвердили сложности с запасными частями для автомобилей из альтернативных каналов доставки, отмечая, что средние сроки ожидания могут достигать 60 рабочих дней, а недавно наблюдаются задержки с поставками. Однако использование б/у запчастей в ремонте автомобилей остается вопросом приоритетов компаний, проводящих ремонтные работы.