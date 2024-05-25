Владельцы Bugatti счастливчики: теперь они могут заправлять машины прямо у себя дома

Bugatti Rimac размышляет о предоставлении заправочной станции с каждой покупкой

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Глава Bugatti Rimac, Мате Римац, выдвинул дерзкую идею установки заправочной станции в комплекте с покупкой автомобиля. Он предложил облегчить заправку бензиновых автомобилей прямо у дома владельца, даже если это бензин, а не электричество.

Фото: Wikipedia by THOR is licensed under CC BY 2.0

Возможность использования синтетического топлива также рассматривается. Эта идея не нова, так как Porsche, владеющий 45% акций Bugatti Rimac, уже начал производство электричества из воды и углекислого газа в Чили с целью достижения практически нейтрального по CO2 функционирования двигателей внутреннего сгорания.

Новый гиперкар Bugatti будет представлен 20 июня и обещает быть полностью новой моделью с эволюционным дизайном и улучшенным качеством. Он также будет оснащен новым 16-цилиндровым двигателем, который, по словам Римаца, планируется использовать "на протяжении длительного времени", что подчеркивает интерес к двигателям внутреннего сгорания в элитных автомобилях.